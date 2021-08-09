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Şanlıurfa'da 5 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

09.08.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 5 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 01 ABR 548 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Kızlar Mahallesi yakınlarında M.K. yönetimindeki 01 YS 932 plakalı otomobille çarpıştı.

Bu sırada aynı istikamete seyir halindeki İ.H.Y'nin kullandığı 07 EIA 72 plakalı ve H.Ç. idaresindeki 63 B 1237 plakalı ile A.İ.D. yönetimindeki 58 EN 070 plakalı otomobiller de duramayarak kazaya karıştı.

Zincirleme kazada sürücülerden H.Ç. ve İ.H.Y. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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