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Şanlıurfa’da 60 çocuğun hayatını değiştirecek proje

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.08.2020 19:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da sokakta çalışan 60 çocuğun hayatını değiştirecek projenin başlatılması için gerekli olan koordinasyon protokolü imzalandı.Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ile Concern Worldwide Türkiye Temsilciliğinin ortaklaşa yürüteceği “Sokakta Çalışan Çocukların Güçlendirilmesi ve Sosyal Hayata Entegre Edilmesi Projesi” için koordinasyon protokolü imzalandı.

Şanlıurfa’da sokakta çalışan 60 çocuğun hayatını değiştirecek projenin başlatılması için gerekli olan koordinasyon protokolü imzalandı.
Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ile Concern Worldwide Türkiye Temsilciliğinin ortaklaşa yürüteceği “Sokakta Çalışan Çocukların Güçlendirilmesi ve Sosyal Hayata Entegre Edilmesi Projesi” için koordinasyon protokolü imzalandı. Şanlıurfa Valisi ve ŞURKAV Başkanı Abdullah Erin huzurunda, Valilik toplantı salonunda imzalanan protokol, proje kapsamında sokakta çalışan çocukların güçlendirilmesi ve sosyal hayata entegre edilmesiyle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteklerinin sağlanması, Şanlıurfa ilinde her türlü ihmal ve istismara açık olan sokakta çalışan çocukların tespitinin yapılması, çocuklar hakkında hanelerinde sosyal inceleme yapılması, sosyal inceleme sonrasında çocukların ve ailelerin sosyal yardım, sosyal hizmet, eğitim, sağlık ve benzeri alanlarda ihtiyaçlarının tespit edilmesi, ailelerin ve çocukların sorunlarının çözüme kavuşturulması, çocukların her türlü sanatsal, kültürel, sosyal etkinliklerden yararlandırılması, çocuklara ve ailelerine gerekli psikososyal destek verilmesi ile sokakta çalıştığı sürece çocukların yaşadıkları travmaların bertaraf edilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında Şanlıurfa Balıklıgöl Platosu çevresinde ikamet eden, Şanlıurfa merkezinde çalışan, eğitim çağında olan 60 çocuğun güçlendirilmesi ve sosyal hayata entegre edilmesi hedefleniyor.
Projede, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, ŞURKAV, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü Kaymakamlıkları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Eyyübiye Belediyesi, Türk Kızılayı ile Concern Worldwide Türkiye Temsilciliğinin görev ve sorumlulukları bulunuyor.

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