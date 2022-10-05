Şanlıurfa'da 74 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa'da 74 gümrük kaçağı cep telefonu ile 900 paket sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Viranşehir ve Siverek ilçelerindeki yol uygulamalarında durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 74 cep telefonu ile 900 paket sigara ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

