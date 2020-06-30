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Şanlıurfa'da 79 ev karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.06.2020 01:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 79 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 79 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Ceylanpınar'da 2, Eyyübiye'de 15, Haliliye'de 19, Karaköprü'de 23, Siverek'te 2, Viranşehir'de 14, Birecik, Harran, Hilvan ve Suruç ilçesinde 1'er farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentte 28 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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