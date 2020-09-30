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Şanlıurfa’da 79 kaçak cep telefonu ele geçirildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.09.2020 17:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gümrük kapısından geçen bir otomobilde 79 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapan plakası ve sürücünün ismi açıklanmayan bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Şanlıurfa’da 79 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gümrük kapısından geçen bir otomobilde 79 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapan plakası ve sürücünün ismi açıklanmayan bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler otomobilin çeşitli bölgelerine gizlenmiş 79 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Olayda sürücü gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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