Şanlıurfa'da 9 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 9 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 9 kilo 500 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.



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