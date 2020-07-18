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Şanlıurfa’da 97 ev karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.07.2020 00:03 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 97 evde karantina uygulaması başlatılırken 89 evde ise sonlandırıldı.Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 97 evde karantina uygulaması başlatılırken 89 evde ise sonlandırıldı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Akçakale’de 2, Birecik’te 9, Ceylanpınar’da 5, Eyyübiye’de 19, Halfeti’de 1, Hliliye’de 17, Hilvan’da 3, Karaköprü’de 30, Siverek’te 6, Suruç’ta 3, Viranşehir’de 2 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 89 evde uygulanan karantina ise sona erdirildi.

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