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Şanlıurfa’da Abdullah Balak Caddesi genişletilecek

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.04.2020 15:56 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Balak Caddesi’nde yol genişletme çalışmaları kapsamında 7 yapıyı istimlak ederek yıkımını gerçekleştirdi.Yol genişletme çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Sırrın Karşıyaka Mahallesi Abdullah Balak Caddesi’ndeki kangrenleşmiş sorun olan yarayı mahalle sakinlerinin talebiyle çözüme kavuşturdu.

Şanlıurfa’da Abdullah Balak Caddesi genişletilecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Balak Caddesi’nde yol genişletme çalışmaları kapsamında 7 yapıyı istimlak ederek yıkımını gerçekleştirdi.
Yol genişletme çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Sırrın Karşıyaka Mahallesi Abdullah Balak Caddesi’ndeki kangrenleşmiş sorun olan yarayı mahalle sakinlerinin talebiyle çözüme kavuşturdu. Yıkımı yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Mahalle Muhtarı Hadi Taştan eşlik etti.
“Halkımıza hizmet en büyük projemizdir”
Abdullah Balak Caddesi incelemesinin ardından açıklama yapan Beyazgül, “Abdullah Balak sokağı üzerinde belirli evler caddeyi tıkamış durumdaydı. Mehmet Canpolat başkanımız bunları bize ifade etti. Muhtarımız ve ekibimiz iş birliği içerisinde çalışarak yılların sorunu olan bu sorunu çözmeye başladık. Bu cadde üzerinde toplam ev sayısı 7 adet yaklaşık kamulaştırma bedeli 2.5 Milyon TL tutarında olacak. Bu yol açıldığı zaman buranın girişin nefes almaya şehrin ve sokağın nefes almasını engelleyen kısmı açılmış olacak. Halkımız çok daha rahat edecektir. Hayırlı olsun diyorum. Haliliye Belediye Başkanımıza, muhtarımıza teşekkür ediyoruz, iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Yine vatandaşlarla görüşmelerde muhtarlarımız ve ekibimiz çalışıyor Allah hayırlı uğurlu etsin” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’da Abdullah Balak Caddesi genişletilecek

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