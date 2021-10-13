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Şanlıurfa'da aile sağlık merkezi çalışanlarına saldırmak isteyen iki kişi gözaltına alındı

13.10.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da aile sağlık merkezi çalışanlarına saldırmak isteyen iki kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da istedikleri ilaçları yazmadıkları gerekçesiyle doktorla tartıştıktan sonra dışarı çıkarılan iki kişi gözaltına alındı.

Eyyübiye ilçesindeki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen İ.A. ve K.A, iddiaya göre yakınları için ilaç yazdırmak istedi.

Doktorların, talebe olumsuz yanıt vermesiyle yaşanan tartışma sonrasında İ.A. ile K.A, merkezin dışına çıkarıldı. Söz konusu kişilerin taşkınlık çıkarıp merkezin kapı ve pencerelerini yumruklaması üzerine polisten yardım istendi.

Olay yerine gelen polis ekibi, kimlikleri tespit ettiği İ.A. ve K.A'yı gözaltına aldı.

Bu arada, merkezdeki görevliler tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, kuzenlerin kapı ve pencerelere vurma anı yer alıyor.

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