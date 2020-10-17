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Şanlıurfa’da akıllı kamelyalar hizmette

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da yenilenebilir güneş enerjisiyle çalışan akıllı kamelya şarj istasyonlarını vatandaşların hizmetine sunuldu.Yenilenebilir güneş enerjisiyle çalışan çevre dostu, telefon, tablet şarj istasyonları, ilk olarak GAP 3.

Şanlıurfa’da yenilenebilir güneş enerjisiyle çalışan akıllı kamelya şarj istasyonlarını vatandaşların hizmetine sunuldu.
Yenilenebilir güneş enerjisiyle çalışan çevre dostu, telefon, tablet şarj istasyonları, ilk olarak GAP 3. Etapta pilot olarak uygulandı. Daha sonra kent genelindeki parklarda yaygınlaştırılacak olan şarj istasyonlarından vatandaşlar ihtiyaç duydukları her an ücretsiz olarak faydalanabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün öncülüğünde Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projeyle Şanlıurfa’nın en önemli yeşil alanlarından biri olan GAP 3’te vatandaşların telefon şarjı bitmeyecek.
Dershaneden çıktıklarını parkta biraz dolaşırken akıllı kameyla şarj istasyonlarını gördüklerini ve hemen telefonlarını şarj ettiklerini belirten öğrenciler uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Akıllı Şehircilik İnovasyon Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

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