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Şanlıurfa’da akıllı ulaşım sistemi kuruldu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.08.2020 12:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi ulaşıma entegre etmek için bünyesinde akıllı ulaşım sistemleri şube müdürlüğünü kurdu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesinde kurumlar arası birlikte çalışabilirliğin ve koordinasyonun sağlanması için yerel yönetimlerde AUS’tan sorumlu birimin kurulması kararı alınmıştı.Hızla büyüyen kentsel nüfusla beraber yeni yerleşim yerlerinin oluşması ile birlikte kentsel ulaşım sorunları gelişen teknolojilerden yararlanarak minimize ediliyor.

Şanlıurfa’da akıllı ulaşım sistemi kuruldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi ulaşıma entegre etmek için bünyesinde akıllı ulaşım sistemleri şube müdürlüğünü kurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesinde kurumlar arası birlikte çalışabilirliğin ve koordinasyonun sağlanması için yerel yönetimlerde AUS’tan sorumlu birimin kurulması kararı alınmıştı.
Hızla büyüyen kentsel nüfusla beraber yeni yerleşim yerlerinin oluşması ile birlikte kentsel ulaşım sorunları gelişen teknolojilerden yararlanarak minimize ediliyor. Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, toplumun ulaşım anlayışı ve tarzında yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına ve beklentilerin oluşmasına neden olurken ortaya çıkan bu zorluklar ve beklentilerin karşılanmasında Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) önemli bir rol oynamaktadır.
Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hizmet alanları içerisinde bulunan, sürdürülebilir bir hareketlilik için yol, sokak, cadde, ana arterler ve kavşaklarda insan hareketliliğini ve trafik akışını sürekli ve verimli kılacak şekilde insan, çevre ve enerji kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak yol kapasitesini, hareket kabiliyetini, seyahat konforu ve hızını artırmak ve yol sürüş güvenliğini korumayı amaçlıyor.

Şanlıurfa’da akıllı ulaşım sistemi kuruldu

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