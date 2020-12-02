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Şanlıurfa’da altyapı çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.12.2020 16:18 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da birçok alt yapı sorununa çözüm üreten Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerin problemlerini ortadan kaldırıyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerde vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda altyapı çalışmalarını sürdürüyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda birçok noktada çalışmalarına devam eden ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelerde yapılan tespit çalışmaları ile merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşların taleplerini dinlenerek gerekli alt yapı çalışmalarını titizlikle yürütülüyor.

Şanlıurfa’da altyapı çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa’da birçok alt yapı sorununa çözüm üreten Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerin problemlerini ortadan kaldırıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerde vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda altyapı çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda birçok noktada çalışmalarına devam eden ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelerde yapılan tespit çalışmaları ile merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşların taleplerini dinlenerek gerekli alt yapı çalışmalarını titizlikle yürütülüyor. Uzun süredir alt yapı konusunda mağduriyet yaşayan Eyyübiye İlçesine bağlı Sağlık ve Selman kırsal mahallelerinde yaşanan sorunları çözüme kavuşturan Büyükşehir ŞUSKİ ekipleri, çalışmalar kapsamında Sağlık kırsal mahallesinde 3 bin 700 metre, Selman kırsal mahallesinde ise 4 bin 500 metre hat döşemesi gerçekleştirdi.

Şanlıurfa’da altyapı çalışmaları sürüyor

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