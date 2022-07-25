Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü gözaltına alındı

Şanlıurfa'da yolda tartıştığı ambulans şoförünü darbeden motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Kent merkezinde hasta nakli yapan 112 Acil Servis ambulansının şoförü Abdurrahman Yandırıcı ile motosiklet sürücüsü İ.K, Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi civarında yol verme nedeniyle tartıştı.

Motosikletin sürücüsü kısa bir süre sonra önünü kestiği ambulansın şoförünü darbetti.

Burnu kırılan Yandırıcı, ambulanstaki hastayı hastaneye ulaştırdı. Yandırıcı, tedavisinin ardından motosiklet sürücüsü hakkında şikayetçi oldu.

Motosiklet sürücüsü İ.K, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz