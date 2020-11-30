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Şanlıurfa’da anaokullarına da uzaktan eğitim

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.11.2020 12:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini duyurdu.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Şanlıurfa’da anaokullarına da uzaktan eğitim

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini duyurdu.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Erin, açıklamasında, vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini duyurdu. Açıklamada, “Covid-19 tedbirleri kapsamında, salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak, ilimiz genelindeki resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarındaki eğitim-öğretim faaliyetleri 30.11.2020 ile 04.01.2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir” denildi.

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