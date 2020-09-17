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Şanlıurfa’da arabada sinema etkinliği devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.09.2020 19:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince geçtiğimiz hafta ilki gerçekleştirilen ve oldukça büyük ilgi gören arabada sinema etkinliğinde bu hafta Şanlıurfa müzesi önünde olacak19 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’da Fuar Merkezi Otoparkı yerine artık Haleplibahçe’de Şanlıurfa Müzesi Önünde yapılacak olan etkinlikte Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği, Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı ve 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan, haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızı Ova’nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatan film gösterilecek.Etkinlikler yeni normalleşmeye uygun koşullarda yapılıyorPandemi sürecinden dolayı yeni normalleşmeye uygun yapılacak olan ücretsiz etkinlikte katılımcıların herhangi bir sorun yaşamamaları adına rezervasyon yaptırmaları gerektiği belirtildi.

Şanlıurfa’da arabada sinema etkinliği devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince geçtiğimiz hafta ilki gerçekleştirilen ve oldukça büyük ilgi gören arabada sinema etkinliğinde bu hafta Şanlıurfa müzesi önünde olacak
19 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’da Fuar Merkezi Otoparkı yerine artık Haleplibahçe’de Şanlıurfa Müzesi Önünde yapılacak olan etkinlikte Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği, Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı ve 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan, haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızı Ova’nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatan film gösterilecek.Etkinlikler yeni normalleşmeye uygun koşullarda yapılıyor
Pandemi sürecinden dolayı yeni normalleşmeye uygun yapılacak olan ücretsiz etkinlikte katılımcıların herhangi bir sorun yaşamamaları adına rezervasyon yaptırmaları gerektiği belirtildi.

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İkindi
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Haliliye
Aslı Eczanesi
Haliliye
Kızılelma Eczanesi
Haliliye
Filiz Eczanesi
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Karakopru
Polat Eczanesi
Akcakale
Erdoğan Eczanesi
Birecik
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