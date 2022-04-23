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Şanlıurfa'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı

23.04.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı, böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Bakımlı köyü yakınlarında sulama kanalına düşen 06 DC 6939 plakalı araçtaki 2 kişiyi arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.

Arama kurtarma ve dalgıç polis ekipleri, su altında ve su üstünde yaptıkları arama tarama faaliyetlerinde Bünyamin Nerede ve İlhan Damar'ın cesetlerini buldu.

Cesetler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da otomobilin önceki gün sulama kanalına düşmesi sonucu Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin cansız bedenlerine ulaşılmış, boğulma tehlikesi geçiren Abdullah Demir tedavi altına alınmış, kaybolan 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

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