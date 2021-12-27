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Şanlıurfa'da aracında silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı

27.12.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da aracında silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü, yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fesih Bülbül (42), 63 AJ 540 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken Damlıca Mahallesi yakınlarında henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Bülbül, silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk tedavisi yapılan yaralı, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Çevrede inceleme yapan jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.

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