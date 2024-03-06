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Şanlıurfa’da aranan 29 şüpheli yakalandı

İHA İHA
06.03.2024 13:39
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Şanlıurfa’da yapılan uygulamalarda aranan 29 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve Birecik ilçesinde aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor. Ekiplerce yapılan şok uygulamalarda, 15 bin 951 şahıs sorgulandı, 3 bin 824 araç kontrol edildi. Denetimlerde aranan 29 şahıs yakalandı.

Araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 av tüfeği, 2 adet hassas terazi, 10 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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