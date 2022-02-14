YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da arazi kavgasında 1 kişi öldü

Şanlıurfa'da arazi kavgasında 1 kişi öldü

14.02.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da arazi kavgasında 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Büyük Ağacı Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda silahla yaralanan Osman Toraman, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından mahalle ve hastanede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa'dan gelip Şanlıurfa'da fidan diktilerAvrupa'dan gelip Şanlıurfa'da fidan diktiler
TFF'den vefat eden Trabzonsporlu taraftar için başsağlığı mesajıTFF'den vefat eden Trabzonsporlu taraftar için başsağlığı mesajı
GÜNCELLEME 2 - Bursa'da bıçakla annesini öldürüp, kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME 2 - Bursa'da bıçakla annesini öldürüp, kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Suruç

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:08
Öğle
12:44
İkindi
15:42
Akşam
18:10
Yatsı
19:25
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

İsyan etti! "Kalleş çıktılar! Borcu olanlar..."

İsyan etti! "Kalleş çıktılar! Borcu olanlar..."

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Yanında Rus modeli görünce mekan bastı! Bomba olay

Yanında Rus modeli görünce mekan bastı! Bomba olay

Serel Yereli'nin pembe transparan sütyeniyle paylaşımı nefes kesti

Serel Yereli'nin pembe transparan sütyeniyle paylaşımı nefes kesti

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.