Şanlıurfa'da arazi kavgasında 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Büyük Ağacı Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda silahla yaralanan Osman Toraman, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından mahalle ve hastanede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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