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Şanlıurfa'da "Arıların Badem Çiçekleri ile Dansı Festivali" düzenlendi

30.03.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin: - "Arı varlığının çeşitliliğine baktığımızda dünyanın lideriyiz, 7 tane ırk ülkemizde bulunuyor. 9 ay bal üretebilecek potansiyelimiz bulunuyor"

Türkiye'de tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da gerçekleştirilen festivalle, bal arıları badem bahçelerine salındı.

Büyükşehir Belediyesince merkez Karaköprü ilçesi kırsal İlhan mahallesinde "Arıların Badem Çiçekleri ile Dansı Festivali" düzenlendi.

Festival, Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu tarafından yöresel türkülerin seslendirildiği mini konser ile başladı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yaptığı konuşmada, arıların doğa için önemli görevler üslendiğini, arıları korumak için doğanın da korunması gerektiğini belirtti.

Arıların ürettiği baldan şifa kaynağı çok sayıda gıda üretildiğini kaydeden Beyazgül, ilkini düzenledikleri festivalle arı varlığının önemine dikkati çekmek istediklerini dile getirdi.

Beyazgül, kentte arıcılık faaliyetlerinin artırılmasının önemli olduğunu dile getirerek arıcılık yapmak isteyen herkese Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) başta olmak üzere çeşitli kurumların hibe desteğinde bulunduğunu, artık arıcıların yer sorunun da ortadan kalktığını ifade etti.

- "Bal üretim alanlarına ihtiyacımız var"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin de Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatlarının son yıllarda yürüttükleri çalışmalarla arıcılık sektörüne büyük bir ivme kazandırdığını belirtti.

Arı varlığında Türkiye'nin ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Bal üretiminde de yine dünyada 2 veya üçüncü sıradayız ama dünyaya neyi satıyoruz diye baktığımızda sadece çam balı satıyoruz. Diğer satışlarda yokuz. Arı varlığının çeşitliliğine baktığımızda dünyanın lideriyiz, 7 tane ırk ülkemizde bulunuyor. 9 ay bal üretebilecek potansiyelimiz bulunuyor. Verimlilikte arıcılarımıza acımasızlık yapmayalım, ben bütün arıcılık destekleme kuruluşlarından eğer bir ile 10 kovan dağıtıyorsanız, destekliyorsanız başımızın tacısınız ancak o 10 kovanla birlikte kovanları barındıracak bitki örtüsünü de beraberinde getiriniz. Sizler bitki örtüsünü beraberinde getirmezseniz 10 tane kovan gelecek yıl yerinde olmaz. Dolayısıyla bizim özellikle bal üretim alanlarına ihtiyacımız var."

Badem bahçelerinin arıcılık açısından önemli olduğuna dikkati çeken Şahin, aynı zamanda badem ağaçlarının veriminde de arıların büyük rol oynadığını vurguladı.

Programda Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmaklı, TKDK İl Koordinatörü Sadık Yetim, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, Harran Üniversitesi öğretim üyeleri Bekir Erol Ak ve Muhammed Yaşar Dörtbudak da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından bölgeye getirilen kovanlarda bulunan bal arıları, bölgedeki badem bahçelerine salındı.

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