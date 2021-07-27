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Şanlıurfa'da aşı yaptıran gençlere verilecek hediyeler için ilk kura bu hafta çekiliyor

27.07.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Abdullah Erin: - "Noter huzurunda perşembe günü ilk çekilişi yapacağız. Bisiklet, tablet, üniversitede okuyanlara burs ve bir de şehrimizdeki tarihi yerlerin gezilmesini kapsayan bir kampanyayı başlatmış olacağız"

Şanlıurfa Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gençlerin aşı olmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan kampanyada hediyelerin sahiplerini bulacağı ilk çekiliş bu hafta gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Abdullah Erin'in görüşlerine yer verildi.

Erin, tedbirler ve sağlık personelinin fedakarca çalışmaları sonrası kentte aşı olanların sayısının artmaya başladığını bildirdi.

Kentte dün 15 bin 225 kişinin aşı yaptırdığını ifade eden Erin, toplam aşı sayısında 638 bin doz rakamının aşıldığını belirtti.

Erin, Şanlıurfa'da 18-25 yaş arasında 500 bin, 25-35 yaş arasında ise 250 bin civarında nüfusun bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Genç nüfusu aşılamakta zorlanıyoruz. Bunun için de bir kampanya başlattık. Noter huzurunda perşembe günü ilk çekilişi yapacağız. Bisiklet, tablet, üniversitede okuyanlara burs ve bir de şehrimizdeki tarihi yerlerin gezilmesini kapsayan bir kampanyayı başlatmış olacağız. Haftalık yapacağımız çekilişlerle 5 gencimize bisiklet, 5 gencimize tablet, 2 gencimize eğitim dönemi boyunca 500 lira burs, yani yıllık 4 bin lira civarında üniversitede okuyan çocuklarımıza burs imkanı, Halfeti gezisi, tekne turu, bu şekilde bir teşvik edici kampanyayı başlatmış olacağız."

Açıklamada, tablet ve bisiklet çekilişlerinin her ilçede ayrı ayrı yapılacağı, burs ve gezi turu için kuranın ise Şanlıurfa merkezde gerçekleştirileceği bildirildi.

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