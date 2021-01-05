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Şanlıurfa'da Askerlik Şubesi Başkanı FETÖ operasyonunda gözaltına alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 05.01.2021 16:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da Askerlik Şubesi Başkanı FETÖ operasyonunda gözaltına alındı

Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Şanlıurfa'daki Karaköprü Askerlik Şubesi Başkanı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Karaköprü Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yarbay Hasan İ. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 28'i Kara Kuvvetleri Komutanlığında subay, 1'i sivil 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

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