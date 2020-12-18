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Şanlıurfa’da atletizm sevinci

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.12.2020 15:25 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Atletizm Kız Takımı, Gaziantep’te düzenlenen 1.

Şanlıurfa’da atletizm sevinci

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Atletizm Kız Takımı, Gaziantep’te düzenlenen 1. Kademe Bölge Ligi Müsabakalarında takım halinde şampiyon olurken, ferdi olarak da birincilik elde etti.
Gaziantep’te 7 il olmak üzere 10 takımdan 43 sporcunun katıldığı Atletizm 1. Kademe Bölge Ligi müsabakalarında üstün bir gayret göstererek şampiyon olan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Atletizm Kız Takımı Şanlıurfalıların yüzünü güldürdü. Ayrıca müsabakalarda ferdi olarak Nida Nur Toprak ise birincilik elde etti.

Beyazgül sporcuları makamında kabul etti
Müsabakalarında şampiyon olan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Atletizm Kız Takımını makamında kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Gençlerimiz pırıl pırıl. Milli Takım yolunda daha nice başarılarla isimlerini duyacaksınız. Gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır anlayışı ile çalışıyoruz" dedi.

Büyükşehir’de 3 bin 300 lisanslı sporcu mevcut
Lisanslı sporcu sayısının giderek arttığı Şanlıurfa’da gerek atletizm gerekse sporun her branşında sporcu gençler yetiştirerek geleceklerinin şekillenmesinde gençlerin yanında yer alamaya devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yetenekleri keşfetmek ve onlara gerekli imkânı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir bünyesinde toplam 3 bin 300 lisanslı sporcu bulunuyor.

Büyükşehir gençler için yeni merkezler inşa ediyor
Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sporu tabana yaymak, hem ruhen hem bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek için, çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 19.5 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç şehri konumunda olan Şanlıurfa’da 13 ilçeyi kapsayacak şekilde spor kompleksleri ve gençlik merkezleri inşa etmeye devam ediyor. Merkezde 7 adet olmak üzere toplamda 16 adet gençlik merkezi Şanlıurfalı gençlere hizmet veriyor.

Şanlıurfa’da atletizm sevinci

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