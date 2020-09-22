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Şanlıurfa’da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri düzenlenecek

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.09.2020 14:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da "Herkes için ulusal spor ve sağlık günleri" sloganıyla Avrupa Spor Haftası etkinlikleri düzenlenecek.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Delegasyonunca "Herkes için ulusal spor ve sağlık günleri" sloganıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde 23-28 Eylül 2020 tarihleri arasında kutlanacak olan "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri başlıyor.Korona virüs kuralları çerçevesinde kutlanacak olan "Avrupa Spor Haftası" kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle, her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirecek.

Şanlıurfa’da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri düzenlenecek

Şanlıurfa’da "Herkes için ulusal spor ve sağlık günleri" sloganıyla Avrupa Spor Haftası etkinlikleri düzenlenecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Delegasyonunca "Herkes için ulusal spor ve sağlık günleri" sloganıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde 23-28 Eylül 2020 tarihleri arasında kutlanacak olan "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri başlıyor.
Korona virüs kuralları çerçevesinde kutlanacak olan "Avrupa Spor Haftası" kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle, her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirecek. "Herkes için ulusal spor ve sağlık günleri" etkinlikleri kapsamında proje paydaşları işbirliğinde spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturucu çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.
Etkinlikler 23 Eylül’de Bozova Çatak’ta kano ile başlıyor
Türkiye’de eş zamanlı olarak start alacak olan etkinliklerin ilki Şanlıurfa’da Bozova ilçesinde Çatak Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecek. 23 Eylül 2020 Çarşamba Günü Saat 10:30 da gerçekleştirilecek olan etkinlikte Atatürk Baraj Gölünde kürek sporu olan kano yapılacak.
Hafta boyunca devam edecek olan diğer etkinlikler, 26 Eylül 2020 Saat 06:00’da Kasaptaşı Parkında Koşu, 27 Eylül 2020 Saat 08:00’da DSİ-Göbeklitepe arasında Bisiklet Turu, aynı gün içerisinde saat 16:00’da Cumhuriyet Parkında Şenlik ve 28 Eylül 2020 Saat 17:00’da ise GAP Vadisi’nde satranç turnuvası düzenlenecek.

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