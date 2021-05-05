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Şanlıurfa'da bandrolsüz 552 bin makaron ve 341 paket puro tütünü ele geçirildi

05.05.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bandrolsüz 552 bin makaron ve 341 paket puro tütünü ele geçirildi

Şanlıurfa'da bandrolsüz 552 bin makaron ve 341 paket puro tütünü ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda bandrolsüz 552 bin makaron ve 341 paket puro tütünü ele geçirildi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, bandrolsüz 543 bin boş, 9 bini ise içi tütün doldurulmuş toplam 552 bin makaron, 9 bin 225 sigara kağıdı ve 341 paket puro tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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