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Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kişi boğuldu

07.08.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kişi boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı'na giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Baydilli, serinlemek için Çatak Mahallesi yakınlarındaki baraj gölüne girdi.

Baydilli'nin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Gölde yaklaşık bir saat arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri, Baydilli'nin cesedine ulaştı.

Ceset otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Şanlıurfa atatürk barajı boğulma

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