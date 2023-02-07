Şanlıurfa'da bazı depremzedeler geceyi köylerdeki tek katlı evlerde geçirdi

Köyde soba başında vakit geçiren depremzedelerin bekleyişi sürüyor.

Depremzedelerden Şahin Karpiz, AA muhabirine, kent merkezinde 9 katlı bir binada oturduklarını belirterek, "Yüksek katlı bir binada oturuyorduk. Bayağı hasar vardı, oturulamaz hale geldi. Baktık olacak gibi değil. Çatlamalar var. Çökme riskleri çok yüksek. Bir de yağmur var, olumsuz hava şartları var. Köyde yakınlarımızın tek katlı evleri var. Mecbur geldik köye sığındık." diye konuştu.

Zübeyde Çatlı ise depremden sonra şehirde duramadıklarını anlatarak, "Deprem oldu, evimiz barkımız kalmadı, yıkıldı. Biz de köye geldik. Kendi ekmeğimizi de yapıyoruz." dedi.

