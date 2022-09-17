Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kırsal Ohali Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakların kullandığı kavgada İsa ile İsmail D. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İsa D'nin tedavisi sürüyor.



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