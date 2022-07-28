Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 13 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Eyyübiye ilçesi Eyyüp Nebi Mahallesi'nde arkadaş iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan İ.Ç, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz