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Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 13 yaşındaki çocuk öldü

28.07.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 13 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Eyyübiye ilçesi Eyyüp Nebi Mahallesi'nde arkadaş iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan İ.Ç, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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