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Şanlıurfa’da binlerce aileye dezenfektan ve gıda yardımı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.05.2020 18:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da hazırlanan proje çerçevesinde, korona virüs salgınından etkilenen binlerce ihtiyaç sahibi aileye hijyen ve gıda paketi yardımı yapıldı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Göç İşleri Şube Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kuruluşu IOM (Uluslararası Göç Örgütü) işbirliğiyle yapılan proje çerçevesinde, 100 adet sırt ilaç pompası, bin 500 litre yüzey temizleyici, 10 adet elektrikli el ulv cihazı, 20 adet termal ateş ölçer ve 400 adet tulum belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.Korona virüs nedeniyle zor durumda kalan ihtiyaç sahibi 5 bin aileye de ulaştırılmak üzere hijyen ve gıda paketlerin dağıtımına başlandığı bildirildi.

Şanlıurfa’da hazırlanan proje çerçevesinde, korona virüs salgınından etkilenen binlerce ihtiyaç sahibi aileye hijyen ve gıda paketi yardımı yapıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Göç İşleri Şube Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kuruluşu IOM (Uluslararası Göç Örgütü) işbirliğiyle yapılan proje çerçevesinde, 100 adet sırt ilaç pompası, bin 500 litre yüzey temizleyici, 10 adet elektrikli el ulv cihazı, 20 adet termal ateş ölçer ve 400 adet tulum belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Korona virüs nedeniyle zor durumda kalan ihtiyaç sahibi 5 bin aileye de ulaştırılmak üzere hijyen ve gıda paketlerin dağıtımına başlandığı bildirildi.

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