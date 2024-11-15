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Şanlıurfa'da bir avukat bıçaklı saldırıya uğradı

AA AA
15.11.2024 10:52
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir avukat, bıçaklı saldırıya uğradı.

Avukatlar M.T. ile M.K., ilçede, haciz işlemleri için borçlu kişilerin iş yerine gitti.

Bir süre borçlularla tartışan avukatlardan M.T, borçlu 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu 3 yerinden bıçaklanan avukat, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan avukat M.T, darp raporu alarak söz konusu kişilerden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Barosundan yapılan tepki açıklamasında ise saldırıya uğrayan avukata sahip çıkılarak, adli sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

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Şikâyet Şanlıurfa Suruç

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