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Şanlıurfa'da bir grup çiftçi elektrik kesintilerine tepki gösterdi

02.08.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bir grup çiftçi elektrik kesintilerine tepki gösterdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup çiftçi, uzun süreli elektrik kesintilerinden mağdur olduklarını öne sürerek yol kapattı.

Kırsal Çaylarbaşı Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, ilçe merkezinde Yenişehir Mahallesi'ndeki trafo merkezi önünde toplandı.

Bölgede sık sık yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını ileri süren grup, yetkililerle görüşmek istedi.

Grup adına konuşan Ramazan Sürücü, düşük voltajda gelen elektrik nedeniyle dinamoların çalışmadığını ya da yandığını belirterek, "Her yanan dinamonun maliyeti 5 ila 10 bin lira arasında. Talebimiz elektriğin normal voltajda gelmesi. Sık sık kesilen elektrik nedeniyle tarladaki mahsulümüz kurudu. Evde dolaplarımız çalışmıyor, içecek soğuk su bile bulamıyoruz. Yetkililerin bir an önce yaşanan elektrik sorununa çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

Daha sonra Siverek-Diyarbakır kara yolunu trafiğe kapatan grup, polis ekiplerinin uyarısıyla kısa süre sonra yoldan ayrıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan da bölgeye gelerek çiftçilerle görüştü.

Bilgehan, şirket yetkilileriyle görüştürüleceklerini belirterek, çiftçilerden eylemlerini sonlandırmalarını istedi.

Grup, daha sonra dağıldı.

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