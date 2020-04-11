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Şanlıurfa'da bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.04.2020 10:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 7 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.

Merkez Eyyübiye, Karaköprü ve Haliliye ilçelerindeki 6 ev ile Siverek ilçe merkezi ve kırsal Böğürtlen Mahallesi'nde oturan birer kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine 7 bina ve bir mahallede 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.

Karar üzerine, bu adresler giriş ve çıkışa kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
karantina tedbirleri Şanlıurfa Valilik

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