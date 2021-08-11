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Şanlıurfa'da bir restoranda Kovid-19 aşısı olanlara ciğer kebabı ikram ediliyor

11.08.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar, "Haydi Urfa Aşı Ol Ciğerimi Ye" kampanyası kapsamında restoranın bahçesinde sağlık ekiplerince aşılandıktan sonra yemeklerini ücretsiz yiyebiliyor

Şanlıurfa'da bir restoranda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıran vatandaşlar ücretsiz ciğer kebabı yiyebiliyor.

Şanlıurfa Gıda ve Toptancılar Sitesi'nde faaliyet gösteren restoranın işletmecisi Bekir Yüksekyayla, aşılama oranında son sıradaki kentte aşıyı teşvik amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği yaparak "Haydi Urfa Aşı Ol Ciğerimi Ye" sloganıyla kampanya başlattı.

Bu kapsamda vatandaşlara, sağlık ekiplerince restoran bahçesinde aşıları yapıldıktan sonra ciğer kebabı ikram ediliyor.

Yüksekyayla, gazetecilere, salgından herkesin çok etkilendiğini, bunun sona ermesinin tek çaresinin de aşılama olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın aşılama oranında sonuncu sırada olmasının kendilerini üzdüğünü belirten Yüksekyayla, şöyle konuştu:

"Bir kampanya düzenlemeye karar verdim. Kampanyamızla vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla gelip aşılarını olsun. Kulaktan dolma bilgilere inanmasınlar. Aşı olanlar kolay kolay yoğun bakıma düşmüyor ama aşı olmayanlar yoğun bakım servislerinde tedavi görmek zorunda kalıyor. Bu tür olaylar yaşanmasın diye böyle bir kampanya başlattık. Dilerim Türkiye'nin diğer yerlerinde benzer kampanyalar düzenlenir."

Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Zazaca "Aşı ol ciğerimi ye" ifadesini kullanarak herkesi aşı olmaya davet eden Yüksekyayla, 3 gün sürecek kampanyalarının 14.00-17.00 saatlerinde geçerli olduğunu kaydetti.

Restorana gelerek aşı olan Abdulkadir Yıldız, bu ilginç kampanyadan kendisinin de faydalanmak istediğini belirtti.

Aşı olduktan sonra ciğer kebabını yediğini dile getiren Yıldız, "Ciğerle ayran, soğan, yeşillik gibi olması geren her şey ikram edildi. Herkesi aşı olmaya ve Urfa'nın bu güzel lezzetini ücretsiz yemeye davet ediyorum." dedi.

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