YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da bir villa aynı gün içerisinde iki kez soyuldu

Şanlıurfa'da bir villa aynı gün içerisinde iki kez soyuldu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.01.2021 14:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da bir villa aynı gün içerisinde iki kez soyuldu

Şanlıurfa'da bir villadan aynı gün içerisinde iki kez hırsızlık yapılması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi'nde iş insanı Abdulkadir Badıllı'ya ait villaya aynı gün içerisinde farklı saatlerde gelen hırsızlar, evdeki cep telefonu ile değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı.

Villaya gelen Badıllı, hırsızlık olayını fark edince durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri villada araştırma yaptı.

Bu arada, hırsızlık olayı villanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yüzü maskeli iki kişinin farklı saatlerde bahçe duvarından villanın bahçesine atlamaları, evin kapısını açmak için uğraşmaları ve bir hırsızın elinde malzemelerle çıkması yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:33
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:46

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Cemil Kurt Eczanesi
Haliliye
Olcay Eczanesi
Haliliye
Hoşgöz Eczanesi
Eyyubiye
Sade Eczanesi
Eyyubiye
Mertcan Eczanesi
Karakopru
Kaydı Eczanesi
Akcakale
Nehir Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.