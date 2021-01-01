Şanlıurfa'da bir villa aynı gün içerisinde iki kez soyuldu

Şanlıurfa'da bir villadan aynı gün içerisinde iki kez hırsızlık yapılması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi'nde iş insanı Abdulkadir Badıllı'ya ait villaya aynı gün içerisinde farklı saatlerde gelen hırsızlar, evdeki cep telefonu ile değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı.

Villaya gelen Badıllı, hırsızlık olayını fark edince durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri villada araştırma yaptı.

Bu arada, hırsızlık olayı villanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yüzü maskeli iki kişinin farklı saatlerde bahçe duvarından villanın bahçesine atlamaları, evin kapısını açmak için uğraşmaları ve bir hırsızın elinde malzemelerle çıkması yer alıyor.

