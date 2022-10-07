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Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın müebbet hapsi istendi

07.10.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın müebbet hapsi istendi

Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hülya Elkoca'nın (42) Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 7 Mayıs'ta öldürülmesiyle ilgili tutuklanan M.A. (59) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Viranşehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanık, pişman olduğunu belirterek, o esnada cinnet getirdiği için cinayeti işlediğini savundu.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde birlikte yaşadığı M.A tarafından silahla vurulan Hülya Elkoca hayatını kaybetmişti.

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