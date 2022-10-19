Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanık hakim karşısında

Şanlıurfa'da, birlikte yaşadığı kadını silahla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası istenen sanığın yargılanmasına başlandı.

Viranşehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.A. ile taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını veren savcı, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı mahkemeden savunma için süre istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanığın mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 7 Mayıs'ta, birlikte yaşadığı M.A. (59) tarafından silahla vurulan Hülya Elkoca (42) hayatını kaybetmişti.



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