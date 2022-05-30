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Şanlıurfa'da bitkin bulunan 4 peçeli baykuş korumaya alındı

30.05.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bitkin bulunan 4 peçeli baykuş korumaya alındı

Şanlıurfa'da inşaat işçisinin bitkin halde bulduğu 4 peçeli baykuş, tedavi altına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hilvan ilçesinde oturan inşaat işçisi Murat Burşan bir okulun çatı katında bitkin halde 4 baykuş buldu.

Durumu Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğüne ulaşarak ileten Burşan'ın yanına Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekibi yönlendirildi.

Veteriner Hekim Uğur Özbay tarafından teslim alınan baykuşlar, kafese yerleştirildi.

Peçeli baykuşların, merkezde yaklaşık 3 ay sürecek bakım ve tedavi işlemlerinin ardından ayaklarına halka takılarak doğaya bırakılması planlanıyor.

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