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Şanlıurfa'da bitkin bulunan çöl varanı tedavisinin ardından doğaya salındı

20.06.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki sürüngen türü çöl varanı, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Birecik ilçesi kırsalında bitkin halde çöl varanı bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi.

Ekipler tarafından koruma altına alınan çöl varanı, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Veteriner Hekim Uğur Özbay, gazetecilere, çöl varanının ilk müdahalenin ardından güçlenmeye başladığını belirtti.

Kısa sürede çöl varanının kendini toparladığını belirten Özbay, "Güçlenme süreci bitti. Doğasına, yuvasına kavuşmak üzere bıraktık. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

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