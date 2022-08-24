Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde baraj gölünde babası ve ablası boğulan kendisi hastaneye kaldırılan çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.

Çatak Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Baraj Gölü'nde 21 Ağustos'ta boğulma tehlikesi geçiren ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 11 yaşındaki Mehmet Karaman, hayatını kaybetti.

Esra Karaman (15) ile kardeşi Mehmet Karaman'ın 21 Ağustos'ta Atatürk Baraj Gölü'ne girdikten sonra sürüklendiklerini gören baba Serdar Karaman (40), çocuklarını kurtarmak için suya girmiş ancak baba ile kızı hayatını kaybetmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekiplerince sudan çıkarılan Mehmet Karaman, Bozova Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

