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Şanlıurfa'da boğulma vakalarına karşı 4 dilde uyarı levhası asıldı

09.07.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da boğulma vakalarına karşı 4 dilde uyarı levhası asıldı

Şanlıurfa'da boğulma vakalarına karşı 4 dilde uyarı levhası asıldı

Şanlıurfa'da, göl, gölet, nehir gibi yerlerdeki boğulma vakalarına karşı vatandaşlar, 4 dilde asılan levhalarla uyarılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının bunaltıcı düzeyde seyrettiği kentte sulama kanalları, gölet gibi alanlarda yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne uyarı levhaları ile geçmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda ekipler, vatandaşların serinlemek amacı ile baraj ve gölet gibi tehlikeli alanlarda yüzmesinin önüne geçmek için bu alanlara Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe "Suya Girmek Tehlikeli ve Yasaktır" uyarı levhaları yerleştirdi.

Fırat Nehri kıyısı, Siverek Takoran Vadisi, Nissibi Köprüsü park alanı, Bozova Çatak Sosyal Tesisleri bölgesi ile Halfeti ve Birecik sahil yollarına yerleştirilen levhalarla, suya girmek isteyen vatandaşlar uyarılıyor.

Şanlıurfa'da boğulma vakalarına karşı 4 dilde uyarı levhası asıldı

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Anahtar Kelimeler:
boğulma

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