Şanlıurfa’da cadde ve sokaklar boş kaldı

Şanlıurfa’da korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından havadan görüntülenen kentte cadde ve sokaklarda boş kaldı.

Türkiye genelinde dün 21.00’de başlayan ve 14 Aralık Pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başlamasıyla Şanlıurfa’da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Artan korona virüs vaka sayısını azaltmak amacıyla hafta sonu kesintisiz olarak başlatılan kısıtlama uygulamasında kentin en işlek noktaları olan Balıklıgöl Yerleşkesi, Atatürk Bulvarı, Rabia Meydanı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı gibi alanlarda vatandaşların tedbirlere uyulduğu görüldü. Hafta sonu kısıtlaması Pazartesi saat 05.00’te sona erecek.

