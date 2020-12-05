Şanlıurfa’da cadde ve sokaklar sesizliğe büründü

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Şanlıurfa’da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Türkiye genelinde dün 21.00’de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başlamasıyla Şanlıurfa’da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Artan korona virüs vaka sayısını azaltmak amacıyla hafta sonu kesintisiz olarak başlatılan kısıtlama uygulamasında kentin en işlek noktaları olan Atatürk Bulvarı, Rabia Meydanı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı gibi alanlarda vatandaşların tedbirlere uyulduğu görüldü.

Hafta sonu kısıtlaması Pazartesi saat 05.00’te sona erecek.

