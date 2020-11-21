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Şanlıurfa’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.11.2020 21:47 | Son Güncelleme

Korona virüs nedeniyle bu gece saat 20.00 itibariyle yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması Şanlıurfa’da başladı.

Korona virüs nedeniyle bu gece saat 20.00 itibariyle yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması Şanlıurfa’da başladı. Kısıtlamaya dakikalar kala vatandaşları alışveriş ve eve gitme telaşı sardı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında bu gece saat 20.00 itibariyle Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Gece boyunca devam edecek olan kısıtlama yarın sabah saat 10.00 itibariyle son bulacak. Kısıtlamanın başlamasına kısa bir süre kala vatandaşları alışveriş telaşı sardı. Evlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara düştü. Araçlar, yoğun trafikte ilerlerken daha önce kalabalık olan meydanlar sessizliğe bürünmeye başladı. Vatandaşların evlerine sorun yaşamadan ulaşmaları için güvenlik güçleri de çeşitli önlemler aldı. Evlerine gitmekte geç kalanları uyaran ekipler, kurallara uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağını belirtti. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte ise cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Şanlıurfa’nın sembolleri arasında yer alan ve sabaha kadar vatandaşların yoğun olarak gezdiği Balıklıgöl de kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü.

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