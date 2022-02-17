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Şanlıurfa'da camiden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

17.02.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da camiden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki Ulu Cami'den 2 gün üst üste klima motoru ve kablo çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 3 şüpheli adreslerinde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

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