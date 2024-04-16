Şanlıurfa'da çiftçilere 11 ton sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı

Siverek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda, Karacadağ bölgesindeki üreticilere 11 ton çeltik tohumu dağıtıldı.

Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, bölgede ciddi bir üretim yapıldığını belirtti.

Aksoy, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 11 ton çeltik tohumunu dağıttık. 4 bin 500 dekar alanda yapılan üretimden yaklaşık olarak da 900 ton pirinç elde ediyoruz. Karacadağ pirinci organik olarak yetiştiriliyor. Protein ve besin değeri çok yüksek olan bir ürün. Türkiye ve dünyadaki birçok üreticinin aradığı ürünlerin başında geliyor. Dolayısıyla bu ürünün üretimi için bölgedeki üreticimize devletimizin desteklerini aktarıyoruz. Üreticilerimiz de bunu üretip ülke ekonomisine ve tüketicilerin beğenisine sunacak. Bundan sonraki adımımız da Karacadağ pirincimizi paketlemesini ve piyasaya sürümünü kooperatif ve birliğimizden yaparak arz etmek olacak. Bizim amacımız üreticimiz ve çiftçimizin yaptığı bu işten emeğinin karşılığını alması, tüketicinin de sağlıklı ürüne ulaşmasıdır. Devletimizin verdiği yüzde 75 destekli tohumlar, yüzde 25 çiftçi katkılıdır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun. Şanlıurfa'mıza ve ülkemize hayırlar getirsin."

Siverek Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ersin Bucak da tohum geliştirme projesinin önemli olduğunu ifade ederek, "Yapılan proje tarımımızın gelişmesi açısından büyük önem arz ediyor. Bu yeni üretilen tohumla inanıyorum ki ileri de bizlere çok büyük katkılar sunacaktır. Yürütülen çalışmalarda başarılar diliyor, teşekkür ediyorum." diye konuştu.





