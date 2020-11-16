Şanlıurfa’da çiftçilere elektrik borcu uyarısı

Dicle Elektrik tarafından Şanlıurfa’da tarımsal sulama abonelerine ait yaklaşık 2.9 milyar lira borç biriktiğine dikkat çekilerek, yeni yılda ödeme yapmayan abonelerin elektriklerinin kesileceği uyarısı yapıldı.

Şanlıurfa’da tarımsal sulama abonelerinin birikmiş borcu 2.9 milyar liraya ulaşırken, Dicle Elektrik, yeni yılda borcunu ödemeyenlerin elektriğinin kesileceğini açıkladı. Şirket borçlu abonelere bugüne kadar gösterilen anlayışa rağmen bunun istismar edildiğini savunarak, artık bir istisna uygulanmayacağını bildirdi.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş Şanlıurfa İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilde 2020 yılı Ekim itibariyle tarımsal sulama alanında vadesi geçmiş alacak tutarı gecikme cezasıyla birlikte toplam 2 milyar 945 milyon 468 liraya ulaştı. Verilen bilgiye göre, bu rakamın 1 milyar 113 milyon lirası 2018 yılı ve öncesine aitken, 502 milyon lirası ise sadece 2019 yılına ait. 2020 yılının ilk 10 ayına ait borç tutarı ise rekor kırarak 1 milyar 331 milyon lira oldu. Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu geçmiş dönem borçları bulunan ve ödeme yapmak isteyen aboneler için gecikme cezaları, icra masrafları gibi hususlarında ödeme kolaylıkları sağlanacağını, ancak borçlarını ödemeyen aboneler için yeni yılda hiçbir istisna ve kolaylık sağlanmayacağını, tarımsal sulamada kullandıkları elektriğin kesileceğini belirtti.

“Enerji ve zirai danışmanlık desteği veriliyor”

Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, ilde GAP kapsamı dışında kalan alanlarda yeraltı su derinliğine göre, ürün çeşitliliğinin ve modern sulama tekniğinin elektrik maliyetine doğrudan etkisinin yüksek olduğunu belirtti. Bu nedenle ilde çiftçilerin elektrik maliyetlerinden kaçınmak için kayıt dışı mısır ekimine yöneldiğini ifade eden Hondu, “Su yetersizliği olan ilçelerde mısır üretiminde mutlaka damla sulama yapılmalıdır. Bu sulama tekniğinin başlangıçtaki kurulum maliyeti yüksek olduğu için daha verimsiz olan vahşi sulama yöntemleri tercih ediliyor. Oysa uzun vadede damla sulama çok büyük tasarruf sağlıyor” dedi.

Hondu çiftçilere Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) girerek, yüzde 45 oranındaki enerji desteğinden ve zirai danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaları çağrısı da yaptı.

“2021’de 281.6 milyon lira yatırım planlanıyor”

İl Müdürü Hondu, Dicle Elektrik olarak Şanlıurfa’da özelleştirmenin yapıldığı 2013 yılından bu yana altyapı ve şebeke iyileştirmeleri için toplam 923 milyon 27 bin 398 lira yatırım yapıldığını belirtti. Sadece geçen yıl 176 milyon 414 bin lira yatırım yapıldığına dikkat çeken Hondu, 2021 yılında ise planlanan yatırım miktarının 281 milyon 678 bin lira olduğunu kaydetti.

