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Şanlıurfa’da cinayet olayında 1 tutuklama

24.03.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Şanlıurfa’da cinayet olayında 1 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi’nde 13 Ocak’ta Hüseyin Şahin’in silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, 150 kameraya ait 3 bin 500 saatlik kayıtları inceleyerek çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Ekipler, cinayetin zanlısı olarak M.M. (35) ve A.Y.’yi (31) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.M. tutuklandı, A.Y. ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.


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