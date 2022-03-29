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Şanlıurfa'da çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

29.03.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkez Eyyübiye ilçesinde kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki bir inşaatta dün kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla şüpheli M.A. gözaltına alınmıştı.

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