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Şanlıurfa'da çocuğun cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.11.2020 15:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da çocuğun cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da bir çocuğun cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Suruç ilçesi Aydın Mahallesi'nde yürüyen Suriye uyruklu 13 yaşındaki bir kız çocuğunun elindeki cep telefonu gasbedildi.

Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine Suruç Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda zanlının M.G. olduğu çevredeki güvenlik kameralarından belirlendi.

Gözaltına alınan zanlının gasbettiği cep telefonunu sattığını belirtmesi üzerine satılan kişiden geri alınan telefon aileye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Bu arada gasp anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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